Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am 04.05.2026, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Die 60-Jährige Fahrerin eines Honda Jazz befuhr die Weimarer Straße in Richtung Stadtmitte. Aus bislang unbekannten Gründen geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort seitlich mit einer entgegenkommenden 51-jährigen Fahrerin eines Kia Picanto, welche sich dadurch leicht verletzte. Unmittelbar hinter der entgegenkommenden Kia-Fahrerin stand ein Linienbus an einer Haltestelle. Die 60-Jährige kollidierte frontal mit dem Linienbus und verletzte sich dabei schwer. Im Linienbus befanden sich keine Insassen, außer der 67-Jährige Busfahrer, welcher unverletzt blieb. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die Straße vollgesperrt. Die beiden Pkw-Fahrerinnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. (jh)

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