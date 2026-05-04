LPI-GTH: Zeugen gesucht
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Zwischen dem 30.04.2026, 16.00 Uhr und dem 04.05.2026, 06.15 Uhr, wurden ca. 500 Meter Starkstromkabel vom Gelände eines Kieswerkes in der Langensalzaer Straße entwendet. Der Beuteschaden kann bisher noch nicht konkret beziffert werden. Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport des Kabels ein Fahrzeug genutzt wurde. Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0109400/2026 entgegen. (jh)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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