Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Personen verletzt

Kleinfahner (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend wurden vier junge Heranwachsende bei einem Verkehrsunfall auf der L2141 zwischen Kleinfahner und Witterda gegen 21.30 Uhr verletzt. Der Notbremsassistent eines Mercedes eines 18-jährigen löste offenbar aus, als ein Sprung Rehe die Straße querte. Eine dahinter befindliche 20 Jahre alte Suzuki-Fahrerin fuhr auf. Zu einer Kollision mit den Wildtieren kam es nicht. Beide Fahrzeuge waren mit mehreren Personen besetzt. Durch den Zusammenstoß wurden die 20-jährige Fahrerin leicht verletzt, zwei 17-jährige Mitinsassen schwer verletzt. Ein 18-jähriger Mitfahrer im Mercedes trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Alle kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ah)

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