Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug durch sog. "Dachhaie" - Zeugen gesucht

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026, gegen 13:00 Uhr, wurden bei einer 72-Jährigen im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt Bauarbeiten an den Dachrinnen des Einfamilienhauses ohne konkreten Auftrag durchgeführt.

Nachdem die unbekannten Männer die Dachrinnen der Geschädigten ohne ihren Wunsch austauschten, verlangten diese eine unverhältnismäßig hohe Summe.

Die fünf bislang unbekannten männlichen Personen im Alter von ca. 20-25 Jahren waren unterwegs mit einem weißen Transporter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 / 96324150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie:

- Sollten Sie sich in einer solchen oder ähnlichen Situation befinden, informieren Sie umgehend Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt per Notruf. - Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte, wenn Zweifel bestehen!

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