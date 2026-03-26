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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Celle (ots)

Gestern Nachmittag ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 88-Jähriger gegen 16:30 Uhr mit seinem Pedelec die Bergstraße in Richtung Wehlstraße und kreuzte plötzlich die Straße. Ein 34-Jähriger, der mit seinem VW die Wehlstraße in Richtung 77-er Straße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Radfahrer. Der 88-jährige Radfahrer wurde durch den Aufprall gegen einen BMW geschleudert, der auf dem Fahrstreifen der Wehlstraße in Richtung Nordwall stand. Der Pedelec-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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