LPI-GTH: Auffahrunfall
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Am gestrigen Nachmittag parkte eine 39-jährige Frau ihren VW in der Kindleber Straße am Fahrbahnrand. Die sich von hinten nähernde 89-jährige Skoda-Fahrerin übersah offenbar die parkende VW-Fahrerin und fuhr auf diese auf. Die 89-Jährige erlitt durch das Auffahren leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. (jh)
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