LPI-GTH: Diebstahl eines E-Bikes

Kleinfahner (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend wurden vier junge Heranwachsende bei einem Verkehrsunfall auf der L2141 zwischen Kleinfahner und Witterda gegen 21.30 Uhr verletzt. Der Notbremsassistent eines Mercedes eines 18-jährigen löste offenbar aus, als ein Sprung Rehe die Straße querte. Eine dahinter befindliche 20 Jahre alte Suzuki-Fahrerin fuhr auf. Zu einer Kollision mit den Wildtieren kam es nicht. Beide Fahrzeuge waren mit mehreren Personen besetzt. Durch ...

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