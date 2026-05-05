LPI-GTH: Diebstahl eines E-Bikes
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Im Tatzeitraum vom 30.04.2026, 23.00 Uhr bis 01.05.2026, 23.50 Uhr wurde durch Unbekannte ein E-Bike in der Oehrenstöcker Straße entwendet. Das schwarze E-Bike ist von der Marke Scott und hat einen Wert von etwa 8000 Euro. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 unter der Bezugsnummer 0109558/2026 entgegen. (jh)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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