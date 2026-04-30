Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Besuch des Landeskriminalamtes Saarland durch den Präsidenten des Bundeskriminalamtes Holger Münch

Teilnehmende sprechen von gewinnbringendem Verlauf

Bild-Infos

Download

Saarbrücken/Wiesbaden (ots)

Am 30. April 2026 besuchte der Präsident des Bundeskriminalamtes, Herr Holger Münch, das Landeskriminalamt des Saarlandes. Initiiert wurde der Besuch durch den Leiter des Landeskriminalamtes, Herrn Kriminaldirektor Carsten Dewes, am Rande einer Sitzung des Gremiums der Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Landeskriminalämter mit dem Bundeskriminalamt (kurz: AG Kripo).

"Herr Münch sagte trotz seines gut gefüllten Terminkalenders sofort zu", erklärt Kriminaldirektor Dewes und betont: "Mit seinem Besuch bringt der BKA-Präsident seine Wertschätzung für die Polizei des Saarlandes zum Ausdruck. Zugleich bestätigten die Gesprächsthemen wichtige Handlungsfelder rund um moderne Ermittlungskompetenzen, bei denen unser Landeskriminalamt auch von den Fähigkeiten des Bundeskriminalamts profitieren kann."

Begrüßt wurde Herr Münch von Herrn Staatssekretär Torsten Lang, der damit die Bedeutung des Informationsaustauschs mit der Bundesbehörde unterstrich. Staatssekretär Lang: "Ich freue mich über die Gelegenheit des Austauschs unseres Landeskriminalamts mit dem BKA in der Rolle als Treiber wichtiger Themen im Bereich der Digitalisierung. Ich erachte es für unabdingbar, dass die saarländische Polizei mit den Entwicklungen auf Bundesebene Schritt halten kann. Dazu gehört beispielsweise auch die Fähigkeit, mittelfristig KI-gestützte Tools bei der Ermittlungsarbeit einzusetzen."

Im Anschluss an die Begrüßung erfolgte ein ausführlicher Austausch zwischen Herrn Holger Münch, Herrn Carsten Dewes und weiteren Vertretern des LKA sowie der Polizeiabteilung im Innenministerium. Hierbei wurden insbesondere der Gesetzesentwurf zur Stärkung der Cybersicherheit, das Thema Hybride Bedrohungen sowie eine Weiterentwicklung des Landeskriminalamtes im Bereich der effizienten Auswertung von digitalen Massendaten besprochen. Herrn Münch wurden herausragende Fälle der Schwerkriminalität im Saarland sowie Erfahrungen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den saarländischen Nachbarstaaten vorgestellt.

Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts: "Hybride Bedrohungen wie Sabotage, Spionage und Cyberangriffe, ein Höchststand bei Fallzahlen in der Politisch motivierten Kriminalität und die zunehmende Digitalisierung und Internationalisierung von Kriminalität stellen uns gemeinsam vor enorme Herausforderungen. All dies erfordert einen starken Verbund, in den sich das BKA als Zentralstelle der Deutschen Polizei einbringt. Es erfordert auch ein starkes Landeskriminalamt Saarland als verlässlichen Partner."

Am Ende waren sich die Teilnehmenden einig, dass der Austausch gewinnbringend verlaufen ist und auf verschiedenen Ebenen weiter fortgeführt werden muss, um den künftigen Herausforderungen der Kriminalitätsbekämpfung gut vorbereitet begegnen zu können.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell