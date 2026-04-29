Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Vor der Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen SV Waldhof Mannheim

Polizei weist auf Sperrung der Camphauser Straße und den Einsatz von Drohnen hin

Saarbrücken (ots)

Am kommenden Samstag (02.05.2026) findet um 14:00 Uhr im Saarbrücker Ludwigsparkstadion die Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Waldhof Mannheim statt. Zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs sind polizeiliche Sperrmaßnahmen erforderlich. In diesem Zusammenhang rechnet die Polizei mit Sicherheits- sowie Verkehrsstörungen und rät zu einer frühzeitigen Anreise. Zur besseren Steuerung von Verkehrsflüssen und zur Erhöhung der Sicherheit setzt die Polizei Drohnen ein.

Die Sperrung der Camphauser Straße zwischen dem Ludwigskreisel und der BAB 623 wird am Spieltag ab ca. 12:00 Uhr eingerichtet und bis nach Spielende bestehen bleiben. Im Rahmen der Begleitung von Fangruppen beider Mannschaften sowie den damit verbundenen Sperrungen sind - insbesondere zwischen Hauptbahnhof, Westspange und Stadion - Störungen des fließenden Verkehrs zu erwarten.

Die Camphauser Straße ist im Bereich des Gästeeingangs für Heimfans gesperrt. Fußgänger können diesen Bereich über die Grülingstraße und den Treppenauf- bzw. -abgang "Am Ludwigsberg/Am Schönental" umgehen. Dort richtet die Polizei Absperrungen mit Durchlassstellen ein.

Im Umfeld des Stadions (mit Ausnahme des ausgewiesenen Gästebereichs) und der Saarlandhalle sowie im Stadtteil Rodenhof stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung, außerdem wird dort das Anwohnerparkkonzept der Landeshauptstadt Saarbrücken aktiviert. Für eine entspannte Anreise zum Veranstaltungsort empfiehlt die Polizei eine zeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Für Übersichtsaufnahmen setzt die Landespolizeidirektion während des laufenden Einsatzes - hauptsächlich in der Vor- und Nachspielphase - Drohnen ein. Diese überfliegen keine Menschenmengen oder größere Personengruppen.

Für anreisende Personen mit einem bundesweiten Stadionverbot besteht im erweiterten Umfeld des Ludwigsparkstadions aus Sicherheitsgründen keine Aufenthaltsmöglichkeit.

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