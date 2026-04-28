Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach einem versuchten Tageswohnungseinbruch in Saarbrücken-Malstatt

Polizei sucht Zeugen

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Saarbrücken (ots)

Am Montag, den 01.09.2025 kam es gegen 10:34 Uhr zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung im Anwesen Trarbacher Platz 3 in 66113 Saarbrücken-Malstatt durch drei bislang unbekannte Personen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten Videoaufzeichnungen der Tatverdächtigen gesichert werden. Mit diesen Bildern fahndet die Polizei nun nach den Personen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stiegen die drei Unbekannten um 09:58 Uhr an der Haltestelle Siedlerheim aus einer Saarbahn aus und begaben sich direkt zu dem freistehenden Einfamilienhaus (Trarbacher Platz 3). Hier positionierten sich zwei weibliche Tatverdächtige zunächst vor dem Anwesen im Bereich der Straße, um dort die Überwachung des Umfelds sicherzustellen. In der Folge betätigte vermutlich eine weibliche Tatverdächtige die Klingelanlage, um die Anwesenheit der Bewohner zu überprüfen.

Anschließend suchte der männliche Tatverdächtige die Gebäuderückseite auf und versuchte mit einem mitgeführten Schraubendreher ein Fenster zur Küche aufzuhebeln. Hierbei wurde er durch die Bewohnerin auf frischer Tat betroffen und angesprochen, woraufhin er von der weiteren Tatbegehung abließ und sich fußläufig in Richtung Siebenbürger Weg entfernte.

Hinweise zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthalt nimmt der Kriminaldauerdienst in Saarbrücken, Tel.: 0681/962-2133 entgegen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ genutzt werden.

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