Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Aktionstag "sicher.mobil.leben" Polizei Saarland nimmt teil

Fokus auf Zweiradsicherheit

Saarbrücken (ots)

Die Polizei Saarland beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben", der in diesem Jahr den Schwerpunkt auf die Zweiradsicherheit setzt. Die länderübergreifende Verkehrssicherheitskampagne wird aktuell federführend vom Bundesland Hamburg koordiniert.

Am Dienstag, 28. April 2026, führt die Polizei des Saarlandes landesweit und über den gesamten Tag hinweg Kontrollen im Straßenverkehr durch. Im Fokus stehen da-bei alle Zweiradfahrenden, vom Fahrrad über E-Scooter bis zum Motorrad.

Ziel des Aktionstages ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu erhöhen. Dabei steht der präventive Aspekt der Verkehrssicherheitsarbeit klar im Vordergrund. Die Kolleginnen und Kollegen sensibilisieren die Verkehrsteilnehmenden im persönlichen Dialog und klären über Risiken in Bezug auf den Straßenverkehr, als auch zu den genutzten Verkehrsmitteln auf. Das Ziel: Gefahren zu erkennen und das eigene Fahrverhalten zu überprüfen/kritisch zu hinterfragen.

Gerade Zweiradfahrende sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Fehlende Sichtbarkeit, technische Mängel und insbesondere nichtangepasste Geschwindigkeit können schwerwiegende Folgen haben.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmenden die geltenden Regeln im Straßenverkehr zu beachten und gibt darüber hinaus nachfolgende Tipps zur Unfallverhütung für Zweiradfahrende:

- Kleiden Sie sich gut sichtbar und versehen Sie ihr Zweirad mit Reflektoren

- Tragen Sie einen Helm zur Verhinderung von schweren Kopfverletzungen

- Passen Sie ihre Geschwindigkeit und das Fahrverhalten immer an die aktuellen Wetter- und Straßenverhältnisse an

- Rechnen Sie mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmenden

- Überprüfen Sie ihr Zweirad vor Fahrtbeginn auf etwaige technische Mängel und machen Sie ggfls. zum Start der Saison einen Bremsen-Check

Die Polizei Saarland wünscht allen Verkehrsteilnehmenden allzeit eine unfallfreie Fahrt und ein sicheres Ankommen am Ziel.

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