Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Kontrolle motorisierter Zweiräder zum Saisonauftakt

Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken/St. Ingbert (ots)

Am vergangenen Samstag (25.04.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr schwerpunktmäßig motorisierte Zweiräder zum Saisonauftakt an zwei stationären Kontrollstellen. Insgesamt wurden an dem Tag ca. 150 Zweiräder einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte die Polizei mehrere Verstöße fest.

Im Verlauf des Tages wurden in St. Ingbert (L 108) im Bereich des dortigen Wanderparkplatzes an der "Staffel" sowie an der L 105 im Bereich "Fechinger Berg" jeweils stationäre Kontrollstellen so eingerichtet, dass jedes Kraftrad angehalten und dieses samt Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Auf den Anfahrten zu den Anhalteörtlichkeiten führten die Einsatzkräfte zusätzlich Geschwindigkeitsmessungen durch.

Bei den Überprüfungen der etwa 150 Zweiräder stellte die Polizei mehrere Verstöße fest. Ein 35-jähriger Motorradfahrer war im Bereich der L 108 ("Staffel") ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem bestand bei ihm der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis geführt hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Neben einer Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den 35-Jährigen auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Cannabiseinfluss gefertigt.

Darüber hinaus wurde neun Fahrzeugführern ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. In vier Fällen fertigten die Beamten Kontrollberichte. Insgesamt sieben Mal mussten entsprechende Verfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet werden, wovon hier in sechs Fällen Mängel an den Abgasanlagen festgestellt wurden. Bei der Anfahrt zu den Kontrollstellen wurden vier Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Ein Fahrer erwartet nun ein Bußgeld wegen des Fahrens auf dem Hinterrad mit entsprechender Gefährdung.

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