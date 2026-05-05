LPI-GTH: Kind verletzt
Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)
Heute Morgen wurde ein 13-Jähriger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Junge lief offenbar plötzlich im Bereich einer Bushaltestelle auf die Straße 'Obermühle', eine 37-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste ihn. Das Kind wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. (ah)
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