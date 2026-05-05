LPI-GTH: Polizeieinsätze an Schule
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern und heute kam es zu Polizeieinsätzen an einer Realschule in Ilmenau. Vorausgegangen waren eingegangene anonyme Droh-E-Mails in denen eine Gewalttat angekündigt wurde. Es wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen zur Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage eingeleitet und unter anderem intensive Ermittlungen zum Verfasser des Schreibens initiiert. Von einer tatsächlich vorliegenden drohenden Gefahrenlage war und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Der Schulbetrieb musste nicht eingestellt werden. (ah)
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