LPI-GTH: Polizeieinsätze an Schule

Gotha (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, gegen 17.50 Uhr, gerieten ein 24-jähriger Mann (deutsch) und zwei Unbekannte in einem Café am Buttermarkt in Streit. Währenddessen schlugen die beiden Unbekannten auf den 24-jährigen Mann ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus. Die zwei Männer entfernten sich in unbekannte Richtung. Sie können wie folgt beschrieben werden: Person 1: - groß - kräftig - Jeans - weiße Jacke - schwarzes Cap Person 2: ...

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