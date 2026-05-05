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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsätze an Schule

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern und heute kam es zu Polizeieinsätzen an einer Realschule in Ilmenau. Vorausgegangen waren eingegangene anonyme Droh-E-Mails in denen eine Gewalttat angekündigt wurde. Es wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen zur Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage eingeleitet und unter anderem intensive Ermittlungen zum Verfasser des Schreibens initiiert. Von einer tatsächlich vorliegenden drohenden Gefahrenlage war und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Der Schulbetrieb musste nicht eingestellt werden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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