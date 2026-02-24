Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gestohlenes Auto in Schalke gefunden

Gelsenkirchen (ots)

Ein verdächtiges Auto erregte am Freitag, 20. Februar 2026, die Aufmerksamkeit eines Zeugen in der Leipziger Straße in Schalke. Der 32-jährige Gelsenkirchener erkannte, dass es sich bei dem Opel um das Fahrzeug handelte, dessen Fahrer am Dienstag, 17. Februar 2026, einen Unfall auf der Liebfrauenstraße verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei ermittelten, dass sowohl der Corsa als auch die angebrachten Kennzeichen zur Fahndung nach Diebstahl ausgeschrieben waren. Zudem befand sich ein weiteres Kennzeichen im Fahrzeug, welches ebenfalls aus einem Diebstahl stammte. Am Auto waren an der gesamten rechten Seite Unfallschäden erkennbar. Der Corsa und alle Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Fahrer des Fahrzeuges dauern an.

Die Polizei Gelsenkirchen fragt:

Wer kann Angaben zum Fahrer des verdächtigen Autos machen? Es handelt sich um einen schwarzen Opel Corsa D mit schwarzen Felgen. Zuletzt waren am Fahrzeug Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen angebracht.

Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

