POL-BOR: Gronau - Pkw mutwillig beschädigt

Heek (ots) - Tatort: Heek, Eper Straße; Tatzeit: 21.03.2026, 20.30 Uhr; Einen Wohnwagen versucht zu entwenden haben bislang unbekannte Täter am Samstagabend in Heek. Der Anhänger stand auf einem Privatgrundstück an der Eper Straße. Die Diebe hantierten gegen 20.30 Uhr lautstark an dem Wohnwagenschloss, als ein Zeuge auf sie aufmerksam wurde und sie entdeckte. Nach dem Aufeinandertreffen flüchteten die Unbekannten ...

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