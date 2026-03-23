POL-BOR: Gronau - Pkw mutwillig beschädigt
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Kaiserstiege;
Tatzeit: zwischen 21.03.2026, 20.40 Uhr und 22.03.2026, 09.15 Uhr;
Einen weißen Renault Scenic beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen stand das Auto an der Kaiserstiege auf einer Garagenauffahrt. Die Unbekannten schlugen zwei Seiten- und die Windschutzscheibe ein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (sb)
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