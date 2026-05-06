LPI-GTH: Leicht verletzt
Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)
Am gestrigen Abend befuhr eine 37-jährige Opel-Fahrerin die Schwabhäuser Straße. Auf Höhe einer Grundstücksausfahrt parkte eine 67-jährige Hyundai-Fahrerin rückwärts von ihrem Grundstück aus. Die Opel-Fahrerin übersah offensichtlich die ausparkende Frau, kollidierte mit dieser und verletzte sich leicht. (jh)
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