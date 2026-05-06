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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Suche nach Geschädigten einer Straßenverkehrsgefährdung

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstag, den 28.04.2026, zwischen 17.20 Uhr und 17.35 Uhr, soll es im Bereich der L3004 zwischen Martinroda und der Autobahnanschlussstelle Ilmenau-West zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein. Dabei soll eine blaue Sattelzugmaschine ohne Auflieger den Bereich in Schlangenlinien befahren haben und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Offenbar mussten mehrere PKW sowie ein Motorradfahrer ausweichen und stark abbremsen um eine Kollision mit der Sattelzugmaschine zu vermeiden. Gesucht werden Personen, die das Fahrmanöver des Lkw beobachtet haben oder dadurch gefährdet wurden. Sollten Sie zum beschriebenen Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0104989/2026 zu melden. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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