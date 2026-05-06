LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Ilmenau (ots)
Ein 43-jähriger Fahrer eines VW wurde heute Morgen einer Verkehrskontrolle in der Geschwister-Scholl-Straße unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren gegen den 43-Jährigen eingeleitet. (jd)
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