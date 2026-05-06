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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Ilmenau (ots)

Ein 43-jähriger Fahrer eines VW wurde heute Morgen einer Verkehrskontrolle in der Geschwister-Scholl-Straße unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren gegen den 43-Jährigen eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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