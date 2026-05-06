LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots) - Am Dienstag, den 28.04.2026, zwischen 17.20 Uhr und 17.35 Uhr, soll es im Bereich der L3004 zwischen Martinroda und der Autobahnanschlussstelle Ilmenau-West zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen sein. Dabei soll eine blaue Sattelzugmaschine ohne Auflieger den Bereich in Schlangenlinien befahren haben und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Offenbar mussten mehrere PKW sowie ...

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