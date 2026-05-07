Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: An Eigentümer übergeben

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Rahmen polizeilicher Maßnahmen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau am 21. April einen 28-jährigen Fahrer eines E-Bikes im Stadtgebiet. Im Rahmen der Kontrolle wurde ermittelt, dass das von dem 28-Jährigen genutzte Fahrrad im November 2025 in Rudolstadt entwendet wurde. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten das Pedelec sicher und übergaben es an den rechtmäßigen Eigentümer. Gegen den 28 Jahre alten Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)

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