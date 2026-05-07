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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Abend wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Mauerstraße festgestellt, dass der 37-jährige Fahrer eines Mercedes nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Zur Blutentnahme wurde der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus gebracht und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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