LPI-GTH: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Am gestrigen Abend wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Mauerstraße festgestellt, dass der 37-jährige Fahrer eines Mercedes nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Zur Blutentnahme wurde der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus gebracht und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (jh)
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