Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es in der Ichtershäuser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf dem Gehweg und ordnete sich anschließend auf der Straße ein, um nach links auf ein Firmengelände abzubiegen. Eine 46-jährige Peugeot-Fahrerin beabsichtigte den Fahrradfahrer zu überholen. Während des Überholens kam es zur seitlichen Kollision zwischen beiden, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. (jh)

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