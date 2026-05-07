LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug
Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)
Aus einem in der Langensalzaer Straße geparkten Firmenfahrzeug entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen Werkzeuge im geschätzten Wert von 1.500 Euro. In der Zeit zwischen gestern, 22.30 Uhr und heute, 06.50 Uhr wurde der Peugeot gewaltsam geöffnet. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0113212/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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