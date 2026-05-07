LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Nachmittag kam es in der Ichtershäuser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf dem Gehweg und ordnete sich anschließend auf der Straße ein, um nach links auf ein Firmengelände abzubiegen. Eine 46-jährige Peugeot-Fahrerin beabsichtigte den Fahrradfahrer zu überholen. Während des Überholens kam es zur seitlichen Kollision zwischen beiden, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich schwer ...

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