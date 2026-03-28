Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall auf Betriebsgelände +++ Trunkenheit im Straßenverkehr

Cuxhaven (ots)

Unfall auf Betriebsgelände - Kind schwer verletzt

Schiffdorf - Am 27.03.2026, gegen 15:00 Uhr, kam es auf dem Betriebsgelände eines landwirtschaftlichen Hofes zu einem folgenschweren Zwischenfall. Der 34-jährige Landwirt rangierte rückwärtsfahrend auf dem Hof mit seinem Traktor. Hierbei übersah er sein hinter dem Traktor mit einem Fahrrad fahrenden 5-jährigen Sohn. Das Kind wurde vom Fahrzeug erfasst. Der Landwirt nahm dies kurz darauf wahr und setzte das Fahrzeug vor. Das Kind wurde sofort erstversorgt und Rettungskräfte sowie die Polizei hinzugezogen. Das Kind wurde im Anschluss schwer verletzt jedoch außer Lebensgefahr einer örtlichen Klinik zugeführt. Gegen den Vater wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

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Trunkenheit im Straßenverkehr

Hagen im Bremischen - Am 27.03.2028, gegen 18:00 Uhr, meldet eine Zeugin der Polizei, dass eine augenscheinlich alkoholisierte männliche Person mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände losgefahren sei. Das Fahrzeug konnte nicht mehr während der Fahrt, jedoch kurz danach an der Wohnanschrift des Halters festgestellt werden. Bei dem 34-jährigen aus Hagen, welcher als vermeintlicher Fahrzeugführer identifiziert werden konnte, konnte eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille festgestellt werden. Daher wurde im Anschluss bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

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