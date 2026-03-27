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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brandstiftung

Cuxhaven (ots)

Geestland / Bad Bederkesa. In der vergangenen Nacht kam es gegen 01.15 Uhr zu drei Bränden im Fehrenkamp, die nach ersten Ermittlungen vorsätzlich verursacht wurden. Dabei brannte ein Pkw, in der Nähe wurden in der Folge zwei weitere Brandorte an zwei zurzeit leerstehenden Gebäuden entdeckt. Die Gebäude-Brände konnten gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. Der Pkw ist ausgebrannt. Verletzt wurde bei den Feuern niemand. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Brandorte wurden beschlagnahmt, die Polizei Geestland hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit Personen und/oder Fahrzeuge im Fehrenkamp gesehen haben, die mit den Bränden in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter 04743-9280 an die Polizei Geestland oder 04721-5730 an die Polizei Cuxhaven zu wenden.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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