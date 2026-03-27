Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: diverse Einbrüche

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Tierarztpraxis

Otterndorf. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in Otterndorf eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zu den Praxisräumen ujnd durchsuchten diese nach Diebesgut. Entwendet wurden drei Tresore mit Medikamenten und Bargeld. Die Schadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

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Garagen aufgebrochen

Geestland / Langen. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch, 25.03.2026, auf Donnerstag, 26.03.2026, insgesamt vier nebeneinanderliegende Garagen im Mittelfeldweg aufgebrochen. Die Täter hebelten vermutlich die Garagentore auf und durchsuchten die Garagen. Schadenshöhe und Diebesgut stehen noch nicht fest.

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Wohnungseinbruchdiebstahl

Loxstedt. In der Zeit von Mittwoch, 25.03.26, etwa 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 26.03.26, etwa 8.30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Reitbahn in Loxstedt ein. Die Täter hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten im Haus alle Räume. Über Diebesgut und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

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