Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Straßenverkehrsgefährdung in Bad Bederkesa - Fußgängerin gefährdet

Cuxhaven (ots)

Bereits am Mittwoch, 25.03.2026, um 16:45 Uhr, ereignete sich beinahe ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin in der Mattenburger Straße, in Höhe der Apotheke. Ein dunkler Pkw Audi soll in Richtung Ortsmitte fahrend ein anderes unbekanntes Fahrzeug mit relativ hoher Geschwindigkeit überholt haben. Dabei kam der Audi auf den Fußweg an der linken Fahrbahnseite und gefährdete dort eine Fußgängerin. Zu einem Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht. Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter 04743-9280 zu melden.

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