LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Einen in der Wiesenstraße geparkten Audi beschädigte ein bis dahin Unbekannter gestern Abend. Unter anderem wurde der Außenspiegel des Pkw gewaltsam entfernt, sodass entsprechender Sachschaden entstand. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 37-Jähriger (deutsch) als möglicher Tatverdächtiger bekannt gemacht werden. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)
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