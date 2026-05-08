LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 05. Mai, 14.30 Uhr und gestern, 08.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere Unbekannte mehrere Zaunfelder eines Stabmattenzaunes im Bereich eines Rückhaltebeckens zwischen Thörey und Ichtershausen. Der Wert des Beutegutes wird auf 5.000 Euro geschätzt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt, insbesondere mit dem Abtransport des Beutegutes, getätigt haben, werden gebeten sich mit ...

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