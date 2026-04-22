Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizeiinspektion Freilassing bei Grenzkontrollen weiter erfolgreich

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Freilassing (ots)

Auch am vergangenen Dienstag (21. April) nahmen Beamte der Bundespolizei in Freilassing wieder diverse mit Haftbefehl gesuchte Personen fest. Zwei Personen wurden gleich mehrfach gesucht.

Kurz nach Mitternacht wurde auf der Saalbrücke in Freilassing ein 45-jähriger Rumäne kontrolliert. Seine Reise konnte der Mann jedoch nicht fortsetzen. Die Staatsanwaltschaft München I suchte nach dem 45-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Amtsgericht München hatte im Juli 2024 einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen, da er flüchtig war. Er wurde durch Bundespolizisten verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Unterstützungskräfte der Bundespolizei stellten am frühen Morgen am Bahnhof in Freilassing einen 41-jährigen Rumänen fest, der versuchte mit einem grenzüberschreitenden Zug in die Bundesrepublik einzureisen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil suchte jedoch nach ihm wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Er war Anfang 2024 vom Amtsgericht Tuttlingen durch einen Gesamtstrafenbeschluss zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.990 Euro verurteilt worden. Da er diese Geldstrafe nicht zahlen konnte wurde er durch Bundespolizisten verhaftet. Die weitere Prüfung seiner Personalien ergab, dass er Ende 2024 in sein Heimatland abgeschoben worden war. Das Ausländeramt Hamburg hatte zuvor sein Recht auf Freizügigkeit aberkannt und ihn zur Festnahme zum Zwecke der Abschiebung ausgeschrieben. Er hätte daher bis Ende 2032 nicht wieder in die Bundesrepublik reisen dürfen. Der Rumäne ist zuvor wegen unterschiedlichster Straftaten, insbesondere wegen Körperverletzungs- und Eigentumsdelikten, aufgefallen. Er wurde durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zur Mittagszeit wurde bei Grenzkontrollen auf der Saalbrücke ein 29-jähriger Syrer kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personaldaten ergab, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nach dem Mann sucht. Das Amtsgericht Schwabach hatte im Februar 2026 einen Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls erlassen, da der 29-Jährige flüchtig war. Auch die Staatsanwaltschaft Potsdam fahndete nach dem Mann zum Zwecke der Aufenthaltsermittlung wegen Urkundenfälschung. Der Syrer wurde durch die Bundespolizei verhaftet. Er wird heute im Laufe des Tages beim Amtsgericht Schwabach vorgeführt.

Bei Grenzkontrollen in der Kontrollstelle der Bundespolizei auf der A8 wurde am Abend ein 39-jähriger Kosovare als Insasse eines Reisebusses überprüft. Die Staatsanwaltschaft Memmingen suchte nach ihm wegen Trunkenheit im Verkehr. Durch Strafbefehl des Amtsgerichts Günzburg hatte er eine Geldstrafe über 3.900 Euro zu bezahlen. Da er bislang nur Teilzahlungen leistete und er nicht im Stande war den Restbetrag aufzubringen, wurde er verhaftet und muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Bundespolizisten lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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