Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Mit geladener Pistole über die Grenze
Bundespolizei stellt bei grenzpolizeilicher Kontrolle geladene Waffe sicher
Mittenwald / Garmisch-Partenkirchen (ots)
Die Bundespolizei hat am Montag (20. April) an der B2 auf Höhe Mittenwald in einem Auto mit italienischem Kennzeichen eine geladene Pistole sichergestellt. Fahrer und Beifahrer konnten oder wollten keine Angaben zur Herkunft der Waffe machen. Sie wurden in Untersuchungshaft genommen.
Die Beamten fanden die zugriffs- und schussbereite Pistole bei einer routinemäßigen Durchsuchung des Fahrzeuginnenraums im Rahmen einer grenzpolizeilichen Kontrolle unter dem Beifahrersitz. Das gefüllte Magazin war in die Waffe eingeführt. Eine Berechtigung zum Besitz oder zum Führen dieser Pistole hatte keiner der beiden Pkw-Insassen. Auf die Frage, wie die Waffe in das Auto gekommen wäre, zeigten sich der 37-jährige und der 41-jährige Mann ahnungslos beziehungsweise hielten sich bedeckt.
Die Bundespolizei in Garmisch-Partenkirchen ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft München II entsprechend wurden die beiden Italiener auf richterliche Anordnung hin in Untersuchungshaft genommen. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
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