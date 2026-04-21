Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: "Red Notice" - International gesuchter Schleuser nach Deutschland überstellt - Grenzübergreifende Zusammenarbeit führt zum Erfolg

Bild-Infos

Download

Weiden i. d. Oberpfalz (ots)

Weiden i.d.Opf. - Nach jahrelangen internationalen Ermittlungen ist ein wegen bandenmäßigen Einschleusens gesuchter Hauptbeschuldigter am Montag (20. April) nach Deutschland überstellt worden. Die Staatsanwaltschaft Weiden führte das Verfahren.

Die Staatsanwaltschaft Weiden und die Bundespolizeiinspektion Waidhaus konnten einen bedeutenden Fahndungserfolg im Kampf gegen die organisierte Schleuserkriminalität verzeichnen. Unter ihrer Verfahrensleitung ist ein international gesuchter Hauptbeschuldigter aus dem Libanon nach Deutschland überstellt worden.

Das Amtsgericht Weiden hatte bereits am 14. September 2021 Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten angeordnet. Ihm wird vorgeworfen, in 45 Fällen bandenmäßig Ausländer eingeschleust zu haben, wobei er diese lebensgefährlichen Situationen ausgesetzt hat. Insgesamt soll er an der Einschleusung von 829 Personen beteiligt gewesen sein. 580 Personen konnten im Verfahren identifiziert werden. Zur internationalen Fahndung ordnete das Amtsgericht Weiden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen den Hauptbeschuldigten an, eine sogenannte "Red Notice".

Zielfahnder der Bundespolizei hatten den Beschuldigten im Libanon lokalisiert. Durch die enge Zusammenarbeit verschiedener nationaler und internationaler Behörden konnte der Mann im August 2025 im Libanon festgenommen werden. Die Auslieferung nach Deutschland wurde persönlich vom libanesischen Staatspräsidenten Joseph Khalil Aoun genehmigt.

Am 20. April erfolgte schließlich die Überstellung nach Deutschland. Zielfahnder der Bundespolizei begleiteten den Beschuldigten über den Flughafen Frankfurt am Main bis nach Weiden i. d. Opf. Dort übernahmen Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus den Mann und führten ihn am Dienstag (21. April) dem zuständigen Haftrichter vor. Dieser ordnete die Inhaftierung des Beschuldigten an.

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Weiden i. d. Opf. waren Ermittler der Bundespolizeiinspektion Waidhaus maßgeblich an dem Verfahren beteiligt. Sie arbeiteten eng mit nationalen und internationalen Partnerbehörden zusammen und trugen entscheidend zur Identifizierung und Zerschlagung der Täterstrukturen bei.

Dem Verfahren lag ein umfangreicher, internationaler Ermittlungskomplex zugrunde: Deutsche und rumänische Behörden hatten gemeinsam mit weiteren europäischen Partnern ein weit verzweigtes Schleusernetzwerk aufgedeckt. Dieses organisierte den Transport von Migranten aus dem Nahen Osten über Südosteuropa bis nach Westeuropa - häufig unter lebensgefährlichen Bedingungen in Lastkraftwagen. Insgesamt wurden rund 580 geschleuste Personen identifiziert und mehr als 30 Tatverdächtige ermittelt. Mehrere Beteiligte waren bereits in verschiedenen europäischen Staaten festgenommen und verurteilt worden.

"Der Fall hat eindrucksvoll gezeigt, dass organisierte Schleuserkriminalität nur durch konsequente internationale Zusammenarbeit wirksam bekämpft werden kann. Die erfolgte Überstellung stellt einen bedeutenden Erfolg der beteiligten Behörden dar und ist ein klares Signal der Rechtsstaatlichkeit", erklärte Staatsanwalt Matthias Bauer von der Staatsanwaltschaft Weiden.

Die Staatsanwaltschaft Weiden war als verfahrensleitende Behörde maßgeblich für die Steuerung des Verfahrens verantwortlich und unterstrich die enge sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Bundespolizei und internationalen Partnern. Beide Behörden werden auch künftig entschlossen gegen Schleuserkriminalität vorgehen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell