Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schwarzfahrt endet hinter Gittern

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Nach einer Kontrolle wegen Schwarzfahrens hat die Bundespolizei am Montagabend (20. April) eine 39-Jährige am Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen. Nach der Deutschen ist wegen Diebstahls gefahndet worden.

Gegen 20:30 Uhr wurde die Frau durch Einsatzkräfte der Bundespolizei auf Bahnsteig 1 kontrolliert. Die Schwarzfahrerin hatte sich zuvor geweigert, sich gegenüber einer Streife der Deutschen-Bahn-Sicherheit auszuweisen. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen die 39-Jährige ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Diebstahls vorlag. Die Bundespolizisten nahmen sie daraufhin fest. Am Dienstag wurde die Frau in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg überstellt, wo sie eine zweimonatige Freiheitsstrafe verbüßen muss.

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