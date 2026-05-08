LPI-GTH: Positiver Test
Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 25-jähriger Fahrer eines Audi im Gewerbegebiet kontrolliert. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,7 Promille. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain und Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren eingeleitet. (jd)
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