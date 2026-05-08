LPI-GTH: Positiver Test

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 35-jähriger Fahrer eines Mitsubishi wurde gestern Nachmittag in der Clemensstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Kokain. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) ...

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