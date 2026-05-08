LPI-GTH: Diebstahl von Baustellengelände

Gotha (ots) - Unter anderem ein Trekkingfahrrad sowie eine tragbare Massageliege entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen aus einem Kellerraum in der Kantstraße. Der Beuteschaden beträgt ungefähr 1.000 Euro. Die Tat wurde gestern, gegen 15.30 Uhr gemeldet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0113533/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

mehr