LPI-GTH: Diebstahl von Baustellengelände
Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)
Von einem Baustellengelände im Bereich Talsperre Wechmar entwendeten Unbekannte unter anderem eine Radladerschaufel. Das Beutegut im Gesamtwert von ungefähr 7.000 Euro wurde in der Zeit zwischen dem 06. Mai, 17.00 Uhr und heute, 07.30 Uhr entwendet. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0114048/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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