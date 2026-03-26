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Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Vermisstenfall Horst Georg Linnemann: Knochenfund im Brachenfelder Gehölz wird untersucht

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein

Auf Basis neuer Erkenntnisse hat die Cold Case Unit (CCU) des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein die Suche nach dem seit mehr als elf Jahren vermissten Neumünsteraner Horst Georg Linnemann fortgesetzt und jetzt einen Hinweispunkt im Brachenfelder Gehölz bei Neumünster überprüft.

Mit Unterstützung des Kampfmittelräumdienstes und den Spurensicherungsexperten des K 6 der Polizeidirektion Kiel wurde das Erdreich an der betreffenden Stelle geöffnet. In der Grube fanden die Ermittlerinnen und Ermittler der CCU Knochen, deren Ursprung nicht zweifelsfrei zugeordnet werden konnte. Ein Gutachten der Rechtsmedizin steht noch aus. Die Ermittlungen dauern an.

Wie berichtet wird der zum Zeitpunkt seines Verschwindens 28 Jahre alte Horst Georg Linnemann aus Neumünster-Faldera seit dem 15. Dezember 2014 vermisst. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Seine Leiche konnte trotz intensiver Ermittlungs- und Suchmaßnahmen bis heute nicht gefunden werden. Im Februar 2026 hatte die CCU bereits ein Areal im Wattenbeker Gehege bei Neumünster durchsucht. Überprüft wurden zudem ehemalige Baugruben an der Bundesstraße 4, die zum Zeitpunkt des Verschwindens von Linnemann offen waren. Diese Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Weitere Auskünfte zu den laufenden Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

Für Hinweise, die zum Auffinden der Leiche und zu dem oder den Täter/n führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt.

Sachdienliche Hinweise bitte an: Telefon 0431/160-42852

Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Kiel, Oberstaatsanwalt Michael Bimler, Telefon 0431/604-3001 oder

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Carola Jeschke
Telefon: 0431/160-40130
E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

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