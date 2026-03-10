Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Jübek: Das LKA sucht Zeugen

Kiel (ots)

Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) durch bislang unbekannte Täter sucht die Polizei nun Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag, 10. März 2026, verdächtige Personen oder Ereignisse beobachtet haben.

Die Sprengung erfolgte gegen 2.15 Uhr. Durch die Explosion wurde der Fahrkartenautomat massiv beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Täter gelangten nicht an die Geldkassetten und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an Tel. 0431/160-43120 oder an jede Polizeidienststelle.

