POL-PDMY: Versuchter Automatenaufbruch

Müsch (ots)

Am Abend des 25.01.2026, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, versucht ein männlicher Täter den Selbstbedienungsautomaten der Lachsräucherei Sion in Müsch aufzubrechen. Als der männliche Einzeltäter die Tatörtlichkeit verlässt, passiert ein Fahrzeug, aus Richtung Antweiler kommend, die Fischräucherei. Die Polizei sucht nun gezielt nach diesem Verkehrsteilnehmer. Möglich ist, dass dieser Angaben zum bisher unbekannten männlichen Einzeltäter machen kann. Die Insassen dieses unbekannten Fahrzeugs sowie alle, die weiterführende Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der 02691-925-0 bei Ihrer Polizeiinspektion Adenau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Adenau
Tel.: 02691-925-ß

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

