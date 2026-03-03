Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Fahrkartenautomat am Bahnhof Thesdorf in Pinneberg gesprengt: LKA sucht Zeugen

Kiel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag, 3. März 2026, gegen 3.30 Uhr einen Fahrkartenautomat am Bahnhof Thesdorf in Pinneberg gesprengt. Dabei wurden der Automat und ein Kiosk stark beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.

Ein Anwohner hatte in der Nacht eine Explosion am Bahnhof Thesdorf gehört und den Notruf gewählt. Er gab außerdem an, eine flüchtende Person beobachtet zu haben. Die S-Bahn-Gleise wurden bis 5 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der neben Kräften der Landes- und Bundespolizei auch ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz war, verlief zunächst ohne Erfolg.

Aktuell sind Spurensicherungskräfte und Sprengstoffermittler des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein (LKA) vor Ort und untersuchen den Tatort. Zur Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an den Polizeiruf 110 oder an jede Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell