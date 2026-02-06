Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Vermisstenfall Horst Georg Linnemann: Suche im Wattenbeker Gehege ohne Erfolg

Folgemeldung

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein

Die Suchaktion nach dem vermissten Neumünsteraner Horst Georg Linnemann im Wattenbeker Gehege ist am Freitagmittag, 6. Februar 2026, ohne Erfolg beendet worden. Trotz intensiver Suche, bei der neben 30 Einsatzkräften aus der Landespolizei und sechs Leichenspürhunden auch ein Bagger zum Einsatz kam, konnte der Leichnam nicht gefunden werden. Die Ermittlungen der Cold Case Unit laufen weiter.

Die Analyse von Bodenproben hatte die Ermittlerinnen und Ermittler ins Wattenbeker Gehege nördlich von Neumünster geführt, das für die Dauer der Suchmaßnahmen insgesamt vier Tage gesperrt war. Am späten Nachmittag soll es wieder freigegeben werden.

