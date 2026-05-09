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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Firma - Zeugenaufruf

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Freitag Abend, gegen 23 Uhr, begaben sich zwei derzeitig unbekannte dunkel gekleidete Personen zu einer Firma in der Straße "In den langen Lehden" in Gräfinau-Angstedt.

Mittels einer mitgeführten Eisenstange versuchten die Täter eine Zugangstür zur Firma gewaltsam zu öffnen. Der Versuch wurde durch den anwesenden Sicherheitsdienst gestört und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

An der Tür entstand Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0114837/2026 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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