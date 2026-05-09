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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend, gegen 18:30 Uhr kam es in der Oehrenstöcker Straße in Ilmenau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 26jähriger afghanischer Rollstuhlfahrer in Streit mit drei derzeit unbekannten deutschen Männern und einer Frau. Im Rahmen der folgenden körperlichen Auseinandersetzung wurde der Rollstuhlfahrer umgestoßen und leicht verletzt. In der weiteren Folge kamen drei bis fünf, teilweise noch unbekannte, männliche Afghanen im Alter von 21 bis 42 Jahren, hinzu. Es folgte eine weitere Auseinandersetzung zwischen den unbekannten Deutschen und den Afghanen. Anschließend entfernte sich die deutsche Gruppierung in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Beteiligten aufgenommen. Bezüglich der deutschen Gruppierung liegt momentan lediglich eine Personenbeschreibung eines Beteiligten vor:

   - männlich
   - ca. 30 Jahre alt
   - sehr groß
   - sportliche Statur
   - rötliche Haare mit "Boxer-Schnitt"
   - schwarzes T-Shirt und blaue Jeans

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0114887/2026 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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