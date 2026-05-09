Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreiche Verfolgungsfahrt mit Vielzahl an Verstößen

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Samstag Morgen sollte ein Pkw Ford Focus in der Ichtershäuser Friedensallee einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Pkw flüchtete zunächst, hielt nach kurzer Verfolgungsfahrt an und die Insassen entfernten sich fußläufig aus dem Fahrzeug.

Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Täter im Nahbereich festgestellt werden. Der Grund zur Flucht wurde hierbei schnell klar.

Der 35jährige deutsche Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter Einfluss berauschender Mittel. Bei dem 25jährigen deutschen Beifahrer wurde eine geringe Menge chemischer Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt.

Bei den weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass die am Ford angebrachten Kennzeichentafeln nicht für diesen ausgegeben waren und somit auch kein Versicherungsschutz bestand.

Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus beim Fahrzeugführer und Einleitung mehrerer Strafverfahren. (tb)

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