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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle mit Folgen

Gräfentonna (ots)

Am Freitag gegen 23:00 Uhr führte die Polizei Gotha eine Geschwindigkeitskontrolle in Gräfentonna durch. Zur besagten Zeit kam ein blauer PKW Mercedes aus Richtung Bad Langensalza mit überhöter Geschwindigkeit in Richtung der Messstelle gefahren. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltesignale der Polizei und entzog sich der Kontrolle. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Feststellung des PKW in Döllstädt. Der PKW wurde im Anschluss sichergestellt. Der Fahrer ist weiterhin flüchtig. Der PKW war nicht versichert und die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug. Die polizeilichen Ermitlungen wurden aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt können unter Bezugsnummer: 114874 gemacht werden. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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