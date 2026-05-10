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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht in Gerstungen

Gerstungen/Neustädt (ots)

Am Freitagabend, gg. 20 Uhr, befuhr ein Pkw in Neustädt die Straße Eisfeld in Richtung Unterstraße. Dort kam ein Moped entgegen, welches auf der Fahrspur des Pkw fuhr. Das Moped fuhr gegen den Pkw und der Fahrer kam zu Fall. Der Mopedfahrer stand auf und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Moped wurde durch einen jungen Mann gefahren. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mopedfahrer unter der Bezugsnummer 0114866/2026. (aho)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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