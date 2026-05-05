Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mercedes in vergangener Nacht gestohlen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Auto-Diebstahl an der Erlbrüggestraße bittet die Polizei um Hinweise. Der weiße Mercedes AMG G 63 mit Kennzeichen aus Bottrop wurde in der vergangenen Nacht zwischen 03:40 Uhr und 04:40 Uhr gestohlen. Das Fahrzeug stand zuvor in der Einfahrt eines Wohnhauses. Wenige Tage zuvor hielt sich ein verdächtiger Mann (ca. 1,85 - 2,00 Meter, schlank) im Bereich der Einfahrt auf. Eine Kamera nahm ihn auf. Ob der Unbekannte mit dem Diebstahl in Verbindung steht, ist unklar.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall in der vergangenen Nacht oder zu dem verdächtigen Mann machen können, werden gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

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