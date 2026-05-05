Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Zeugen nach Einbruch gesucht
Recklinghausen (ots)
Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus "Im Winkel" bittet die Polizei um Hinweise. Am Montag in der Zeit von 07:35 Uhr bis 15:50 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über ein Gartentor auf das Grundstück eines Wohnhauses. Sie hebelten die Terassentür auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Diebesgut. Sie nahmen unter anderem eine Herrenarmbanduhr mit. Gegen 09:00 Uhr konnte ein Zeuge zwei Frauen beobachten, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten.
Personenbeschreibung:
1. Frau: ca. 17-18 Jahre alt - schwarze offene Haare - ca. 1,65 Meter - komplett dunkel gekleidet 2. Frau: ca. 17-18 Jahre alt - schwarze, lange Haare (Pferdeschwanz) - ca. 1,60 Meter - komplett dunkel gekleidet
Hinweistelefon: 0800 2361 111
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Pia Weßing
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