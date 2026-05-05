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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Betrüger erbeuten Bargeld

Recklinghausen (ots)

An der "Holtstegge" waren am Montagabend "falsche Polizisten" unterwegs. Gegen 19:20 Uhr rief ein unbekannter Mann bei einem Senior aus Dorsten an. Er gab sich als Polizist aus gaukelte vor, dass aktuell Falschgeld im Umlauf sei. Auch der Senior sei betroffen. Deshalb solle er Bargeld von seinem Konto abholen und anschließend an einen anderen Polizisten übergeben. Gegen 22:20 Uhr klingelte es an der Tür des Seniors. Er übergab das Bargeld an den unbekannten Abholer. Personenbeschreibung: ca. 1,80 -1,90 Meter - ca. 30-40 Jahre alt - schlank - dunklere Haare - schick gekleidet Kurz nach der Übergabe rief der Senior bei der Polizeiwache an und erkundigte sich über den Einsatz. Dort fiel der Betrug auf und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Haben sie vielleicht eine Person gesehen, die sich längere Zeit mit einem Telefon am Ohr in der Straße aufgehalten hat? Oder ist Ihnen ein Mann aufgefallen, auf den die Beschreibung passen könnte? Ist er vielleicht in ein Auto gestiegen? Unter der 0800 2361 111 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Um sich vor Betrügern zu schützen, hier nochmal der Hinweise: Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung oder ins Haus. Das gilt auch für Handwerker, die sie nicht selbst bestellt haben oder die nicht (von der Hausverwaltung etc.) angekündigt wurden. Beim geringsten Zweifel: Rufen Sie die Polizei an. Weitere Infos zum Thema "Betrug" finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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