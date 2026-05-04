Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Raub auf Jugendliche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zum ersten Mai kam es zu einem Raub auf drei Jugendliche im Bereich Recklinghäuser Straße/Westfeldweg.

Nach Angaben der 16-Jährigen (alle aus Oer-Erkenschwick) seien sie um 01:20 Uhr von insgesamt fünf Jugendlichen angesprochen und nach Geld befragt worden. Nachdem etwas Kleingeld ausgehändigt wurde, liefen die drei Jugendlichen weiter, die fünf unbekannten Jugendlichen folgten ihnen. Im weiteren Verlauf wurde einer der Jugendlichen geschlagen, die Tatverdächtigen forderten von ihm Kopfhörer. Einer der 16-Jährigen flüchtete zunächst, wurde aber von zwei Tatverdächtigen eingeholt und geschlagen und getreten. Die Tatverdächtigen nahmen ihm die Geldbörse ab. Die beiden Jugendlichen wurden leicht verletzt. Medizinische Hilfe war nicht erforderlich.

Der dritte Jugendliche blieb unverletzt.

Personenbeschreibungen: alle männlich und dunkel bekleidet. Einer der Tatverdächtigen hat blonde Haare.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der 0800 2361 111 zu melden.

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