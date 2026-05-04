Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Unbekannter Mann nach Unfallflucht gesucht
Recklinghausen (ots)
Am vergangenen Mittwoch (ca. 16 Uhr) fiel einem 20-Jährigen Autofahrer aus Herten ein bislang unbekannter Autofahrer wegen dessen auffälliger Fahrweise auf. Der Unbekannte soll von der Gelsenkirchener Straße aus knapp vor dem 20-Jährigen in die Ewaldstraße eingebogen sein. Bei nächster Gelegenheit war der Unbekannte dann schreiend aus seinem Auto ausgestiegen sein.
Nach kurzer Weiterfahrt hatte wiederum der 20-Jährige sein Fahrzeug verlassen, um den Fahrer auf dessen Fahrverhalten anzusprechen. Der gab Gas und touchierte dabei den Hertener an der Hand. Er wurde leicht verletzt.
Der 20-Jährige konnte lediglich angeben, dass der unbekannte Mann einen VW Golf 6 in silberner Farbe und mit Kennzeichen aus Oberhausen fuhr. Der Rest des Kennzeichens ist bislang unbekannt.
Personenbeschreibung: männlich, 20 bis 20 Jahre alt, korpulent, brauner Bart, braune Haare, Brille
Hinweise zu dem Fahrer nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
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Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
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