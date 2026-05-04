Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 15-Jährige wieder da - Fahndung beendet

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Recklinghausen (ots)

Die Suche nach der 15-jährigen Vermissten aus Dorsten hat sich erledigt. Die Jugendliche wurde am Wochenende auf frischer Tat bei einem Diebstahl erwischt und vorläufig festgenommen. Die 15-Jährige war seit Anfang vergangener Woche weg, seit Donnerstag (30.04.) wurde auch per Öffentlichkeitsfahndung nach ihr gesucht. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten vor allem das Foto der 15-Jährigen zu löschen und danken für die Mithilfe bei der Suche.

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